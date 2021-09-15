Нарьян-Мар, 15 сентября, 2021, 19:43 — ИА Регнум. Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный назначил на пост своего заместителя Юрия Хантазейского. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе окружной администрации, чиновник займётся работой по сохранению и развитию коренных малочисленных народов Севера.

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Юрий Хатанзейский родился в 1975 году в посёлке Хонгурей Ненецкого автономного округа. В 1998 году окончил Севмашвтуз — филиал Санкт-Петербургского государственного морского технического университета в Северодвинске по специальности «Преподаватель математики и информатики», в 2013 году — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С 1998 по 2007 год Хатанзейский работал учителем математики в школах Нельмина Носа и Хонгурея, а затем директором школы Хонгурея.

С 2007 года продолжил трудовую деятельность в органах государственной власти.

Напомним, с 2019 года должность заместителя губернатора НАО по вопросам ненецкого и других коренных малочисленных народов Севера занимала Валентина Зганич.