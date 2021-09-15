Афины , , 19:40 — REGNUM Греция подтвердила 2422 новых случая заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила 15 сентября Национальная организация общественного здравоохранения (EODY). Днем ранее сообщалось про 2919 случаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 622 761 инфицирование.

За последние 24 часа также зарегистрировано 37 смертей, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 14 311 человек.

В общей сложности 364 пациента находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 64 года, и 81% из них имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

Кроме того, 224 пациента были госпитализированы за последние сутки.