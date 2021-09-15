15 сентября 2021 | Время чтения 4 мин

Предполагается, что сбои в цепочке поставок будут только увеличиваться по масштабам и частоте. Ставки высоки, но те фирмы и правительства, которые способны предвидеть изменения и адаптироваться к ним, будут в выигрыше. Как они добьются этой адаптации, пишут в газете The Hill вице-президент Институт политики Азиатского общества (ASPI) Венди Катлер и старший сотрудник по программам Дженни Кай.

Климент Александров, , 19:57 — REGNUM В августе третий по загруженности контейнерный порт в мире — Нинбо-Чжоушань — был частично закрыт на две недели из-за случая COVID-19, что привело к значительным задержкам отгрузки различных товаров — от игрушек до автозапчастей. Закрытие способствует волнам заторов в портах по всему миру и повышению транспортных расходов, усиливая опасения, что это может повлиять как на розничных торговцев, так и на потребителей. И всё это лишь верхушка айсберга в длинном списке сбоев (которые в последние годы подталкивают глобальные цепочки поставок к критической черте), в том числе вызванных стихийными бедствиями и геополитической напряженностью.

Контейнеры Иван Шилов © ИА REGNUM

В ответ компании в срочном порядке изучают возможности диверсификации своего производства и поиска поставщиков в других местах, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе. Правительства, в свою очередь, открыли окно возможностей для извлечения выгоды из этого развития путем усиления стимулов для прямых иностранных инвестиций. Как компаниям, так и правительствам необходимо будет действовать быстро и адаптироваться к новой реальности, чтобы преуспевать в мире растущей неопределенности. Но остается открытым вопрос: кто в конечном счете выиграет от этого сдвига и какие шаги можно предпринять, чтобы воспользоваться этими достижениями?

Сбои в цепочке поставок обходятся дорого, и становится всё более очевидным, что успешные компании — это те, которые инвестируют в устойчивость, будь то диверсификация или использование передовых технологий для прогнозирования и минимизации рисков. Хотя сбои в цепочках поставок не являются чем-то новым, глобальные масштабы и длительное воздействие пандемии COVID-19 только усилили важность укрепления цепочек поставок и ускорили планы компаний по применению стратегий снижения рисков. Опрос Gartner, проведенный в 2021 году, показал, что 87 процентов из 1300 специалистов по цепочкам поставок сообщили о планах инвестировать в повышение устойчивости цепочек поставок в ближайшие два года.

Вид на порт Нинбо-Чжоушань (сс) Zeljko

Хотя Китай по-прежнему остается главным мировым направлением для высококачественного и недорогого производства, всё больше и больше компаний рассматривают, по крайней мере, стратегию «Китай+1». Это предполагает поддержание производственной базы в Китае, который по-прежнему является критически важным рынком, при одновременном развитии более мелких операций в других странах, чтобы предотвратить чрезмерную зависимость от одного рынка. Другая стратегия, включающая близкое расположение или регионализацию, предполагает создание производства в нескольких местах по всему миру для поставки товаров потребителям на близлежащих рынках. Наконец, компании ищут альтернативные площадки для расширения производства.

Индо-Тихоокеанский регион особенно хорошо подходит для поглощения изменений в цепочке поставок из Китая и других стран из-за его близости и положения как одного из самых быстрорастущих рынков в мире. Кроме того, с подписанием Регионального всеобъемлющего экономического партнерства между пятнадцатью азиатскими странами в ноябре 2020 года регион станет еще более интегрированным, снизив барьеры для товаров и торговли, установив общие правила происхождения и упростив таможенное оформление документов.

Помимо заключения торговых соглашений, для привлечения прямых иностранных инвестиций правительства азиатских стран внедряют благоприятные для бизнеса меры и стимулы, включая налоговые льготы, финансовую помощь и дерегулирование. Вьетнам и Индия, например, выиграют, когда дело дойдет до производства, благодаря их относительно молодой рабочей силе, улучшающейся инфраструктуре, политическим стимулам, особым экономическим зонам и конкурентоспособным затратам на рабочую силу. Более развитые экономики, включая Южную Корею, Японию и Сингапур, также обладают потенциалом для привлечения большего объема инвестиций, включая центры исследований и разработок новых технологий. Правительства, включая Южную Корею, Японию и Тайвань, также предоставляют щедрые налоговые и финансовые стимулы для возвращения своих компаний на родину.

Сингапур (сс) cegoh

Предполагается, что сбои в цепочке поставок будут только увеличиваться по масштабам и частоте. По данным McKinsey, ожидается, что компании будут испытывать сбои продолжительностью не менее месяца примерно каждые 3,7 года. Ставки высоки, но те фирмы и правительства, которые способны предвидеть изменения и адаптироваться к ним, будут в выигрыше. В частности, компании, которые реструктурируют свои цепочки поставок, чтобы быть более устойчивыми и гибкими, смогут процветать во всё более неопределенном и взаимосвязанном мире. Правительства, которые используют этот сдвиг в своих интересах, внедряя привлекательные финансовые стимулы при одновременном укреплении инфраструктуры, повышении квалификации работников и улучшении делового климата, смогут продвигаться вверх по цепочке создания стоимости в самых разных секторах, стимулировать экономический рост и создавать новые рабочие места.