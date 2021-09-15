Орел, 15 сентября, 2021, 19:31 — ИА Регнум. Тело девятилетней Виктории Г., пропавшей в июне в селе Казарь Залегощенского района Орловской области, обнаружено, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 15 сентября в пресс-службе СУ СКР по Орловской области.

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Виктория Г. пропала 18 июня 2021 года, все это время велись ей поиски. Следственные органы возбудили уголовное дело. Тело ребенка обнаружено в подвале многоквартирного дома — в схроне на глубине, сообщили в СУ СКР по региону. Девочку идентифицировали по одежде.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова, тело девочки нашли в подвале того же дома, где она проживала. На теле ребенка обнаружены следы насильственной смерти.

«Подозреваемый в совершении преступления местный житель задержан следователями, в отношении него проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия», — сообщили в СК.

Следователями запланировано назначение судебно-медицинской, медико-криминалистической и молекулярно-генетической экспертиз. На место обнаружения тела ребенка выехал прокурор Орловской области.