Милан, Италия, 15 сентября, 2021, 19:30 — ИА Регнум. Миланский «Интер» подпишет новое пятилетнее соглашение с 24-летним форвардом сборной Аргентины Лаутаро Мартинесом. О продлении контракта будет объявлено в ближайшее время. Об этом 15 сентября сообщил журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

Agencia de Noticias ANDES Лаутаро Мартинес

Ранее сообщалось, что на Мартинеса претендуют лондонский «Тоттенхэм» и мадридское «Атлетико». Однако продление контракта отобьет у этих клубов интерес подписать нападающего.

Мартинес перешел в «Интер» 4 июля 2018 года из аргентинского клуба «Расинг». «Нерадзурри» заплатили 25 миллионов евро за трансфер футболиста. Текущее соглашение форварда с «Интером» рассчитано до конца сезона 2022/23.

В прошлом сезоне Лаутаро Мартинес принял участие в 38-ми матчах «Интера» в рамках Серии А, в которых отметился семнадцатью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.