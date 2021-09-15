Тюмень, 15 сентября, 2021, 19:27 — ИА Регнум. Россия вырвалась вперёд в сфере гиперзвуковых вооружений и оружия на новых физических принципах, заявил 15 сентября журналистам заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов на Тюменском нефтегазовом форуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвук

Он отметил, что на данный момент Россия является лидером в гиперзвуковых вооружениях, в стратегических ударных системах с компактными ядерными силовыми установками и намерена сохранять лидирующие позиции.

«Впервые за все это время вырвались вперед. В области создания гиперзвукового оружия. В области создания оружия на новых физических принципах, которые используют для своей эксплуатации новые типы двигателей — компактные ядерные установки малой мощности. Сейчас мы имеем серьезные преимущества в этом плане перед ведущими западными странами. И будем стараться сохранять это преимущество», — сказал Юрий Борисов.

При этом он подчеркнул, что прежде Россия догоняла ведущие оружейные разработки Запада или старалась идти вровень.

По словам Юрия Борисова, на сегодняшний день Россия развивает системы вооружений, относящиеся к робототехнике, беспилотным аппаратам и высокоточному оружию, что отражает общемировые тенденции.