Нью-Йорк, США, 15 сентября, 2021, 19:27 — ИА Регнум. Британская актриса Гвендолин Кристи снимется в семейном комедийном сериале Netflix «Уэнздей». Об этом 15 сентября сообщает портал Deadline.

Цитата из кф Семейка Аддамс. реж. Барри Зонненфельд 1991. США Кристина Риччи в роли Уэнзди Аддамс

Кристи исполнит в шоу одну из главных ролей, она сыграет Ларису Вимс — директора академии Невермор. По сюжету, Вимс является одноклассницей Мортиши Аддамс (Кэтрин Зета-Джонс) и спустя много лет всё ещё имеет проблемы в общении с матерью главной героини.

Напомним, Гвендолин Кристи исполнила роль Бриенны Тарт в сериале «Игра престолов». Сериал «Уэнздей» снимает режиссёр Тим Бёртон. Сюжет шоу расскажет о приключениях Уэнздей Аддамс — единственной дочери Гомеса и Мортиши Аддамс. Ранее ИА REGNUM сообщило, что Гомеса Аддамса в сериале исполнитЛуис Гусман.