Бишкек, 15 сентября, 2021, 19:27 — ИА Регнум. Министерство энергетики и промышленности Киргизии обещает, что во время отопительного сезона население будет бесперебойно обеспечиваться электричеством. Об этом заявил министр энергетики Доскул Бекмурзаев на заседании круглого стола, посвященном перспективам киргизской энергетики.

Плакат «Шире используйте электричество!», 1954

Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что решение энергетических проблем не следует перекладывать на население.

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«Это работа энергетиков. Работа над решением вопросов ведется. Кроме того, мы работаем над проектами по развитию энергетики. Также начаты работы по строительству малых гидроэлектростанций», — сказал он.

Также министр отметил, что проблему дефицита электроэнергии в Киргизии удалось решить за счет ее импорта из Туркмении.

«Подготовка к зиме идет полным ходом. На всех энергообъектах проведен ремонт оборудования в целях предотвращения аварийных отключений», — резюмировал Бекмурзаев.

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