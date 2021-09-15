Москва, 15 сентября, 2021, 19:26 — ИА Регнум. 15 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» «Спартак» в матче первого тура группы C Лиги Европы УЕФА 2021/22 потерпел поражение от польской «Легией». Основное время противостояния завершилось со счетом 0:1 в пользу гостей. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Кирилл Венедиктов Георгий Джикия

Единственный мяч на 90+1-й минуте встречи забил вышедший на замену 22-летний нападающий сборной Косово Лирим Кастрати после передачи Эрнеста Мучи — 0:1.

Самым ценным игроком встречи с оценкой 7,8 по версии портала WhoScored был признан 20-летний польский центральный защитник Майк Навроцки, отметившийся двумя успешными отборами, одной обводкой и тремя выигранными верховыми единоборствами. Точность передач футболиста составила 94%.

Желтые карточки получили Самуэль Жиго (48'), Метеуш Виетска (50'), Наиль Умяров (52'), Маттиас Йоханссон (55'), Артур Енджейчик (68'), Жозуэ (90'), Александр Ломовицкий (90') и Зелимхан Бакаев (90+6'). На матче работала черногорская бригада арбитров во главе с Николой Дабановичем.

Составы команд:

«Спартак»: Максименко, Жиго, Джикия, Рассказов, Айртон (Ломовиций, 69'), Мозес (Бакаев, 82'), Умяров, Зобнин (Хендрикс, 23'), Промес, Понсе, Ларссон (Соболев, 82').

Главный тренер: Руи Витория.

«Легия»: Боруц, Виетска, Навроцки, Енджейчик, Йоханссон, Харатин (Кастрати, 59'), Младенович, Лукиньяс (Мучи, 83'), Слиш, Эмрели (Пекхарт, 82'), Жозуэ (Лопеш, 90').

Главный тренер: Чеслав Михневич.

Статистика матча («Спартак"/ «Легия»)

Удары 14/5

Удары в створ 4/2

Владение 51%/49%

Угловые 6/3

Нарушения 15/9

«Легия», одержав первую победу в группе C Лиги Европы и набрав три очка, заняла первую позицию. Московский «Спартак» без очков опустился на последнее место.