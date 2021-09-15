Афины , 15 сентября, 2021, 19:29 — ИА Регнум. Министр финансов Греции Христос Стайкурас оставил открытой возможность дополнительных мер поддержки для граждан, если темпы роста превысят 5,9 процента в этом году. Об этом он заявил в интервью газете «Македония» 15 сентября.

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Министр подчеркнул при этом готовность правительства к новым мерам по борьбе с инфляцией, если она продолжится в 2022 году. Когда его спросили, следует ли гражданам ожидать дальнейших налоговых льгот в случае, если темпы роста в 2021 году превысят пересмотренные 5,9 процента (по сравнению с первоначальным прогнозом в 3,6 процента), Стайкурас ответил, что это очевидно: чем выше темпы экономического роста, тем больше шансов предпринять дополнительные меры поддержки.

«Я надеюсь на темпы экономического роста еще выше [чем 5,9 процента], чтобы у нас была фискальная маржа, чтобы еще больше помочь греческому обществу», — сказал он. Министр также подчеркнул, что намерение правительства на 2022 год — снизить единый налог на владение недвижимостью для большинства населения.