Анкара, 15 сентября, 2021, 19:17 — ИА Регнум. 15 сентября «Бешикташ» в матче первого тура групповой стадии Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 на родном стадионе примет дортмундскую «Боруссию». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. За час до начала матча команды назвали стартовые составы. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Werner100359 Эрлинг Брёут Холанд

Бригада арбитров (Испания): Антонио Матеу Лаос | Пау Сербиан | Роберто дель Паломар.

Стартовые составы команд:

«Бешикташ»: Дестаноглу, Розье, Рубио, Н’Сакала, Ветинтон, Соуза, Хатчинсон, Пьянич, Ларин, Геззаль, Батшуайи.

Запасные: Йылмаз, Учан, Озякуп, Тере, Боздоган, Топал, Уйсал, Караман, Гюнок.

Главный тренер: Серген Ялчин.

«Боруссия»: Кобель, Геррейру, Хуммельс, Менье, Аканджи, Дауд, Брандт, Беллингем, Ройс, Мален, Холланд.

Запасные: Мукоко, Карвальо, Унбехаун, Витсель, Пасслак, Понграчич, Хитц, Кнауфф, Вульф.

Главный тренер: Марко Розе.

В текущем сезоне 21-летний таранный форвард «шмелей» и сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд принял участие в четырех матчах немецкой Бундеслиги, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.