Челябинск, 15 сентября, 2021, 19:18 — ИА Регнум. Житель города Златоуста (Челябинская область) ранил ножом в ходе ссоры своего собутыльника в Челябинске. Он был задержан сотрудниками Росгвардии, сообщили 15 сентября в пресс-службе ведомства.

Владимир Кадулин. Пьяная серия

Инцидент произошёл накануне, 14 сентября, в Металлургическом районе областного центра. В одной из квартир дома № 88 на улице Сталеваров рабочие-вахтовики во время распития алкоголя поссорились.

«В какой-то момент один из них взял со стола кухонный нож и нанёс другому колото-резаное ранение брюшной полости, — говорится в сообщении. — После чего подозреваемый скрылся в неизвестном направлении».

Подозреваемого росгвардейцы нашли по приметам у дома № 4 по улице Черкасской, у него изъяли нож. Задержанный оказался неоднократно судимым жителем Златоуста 46 лет. Златоустовца передали следственным органам, пострадавшего госпитализировали.