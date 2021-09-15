Афины , , 19:31 — REGNUM Греция станет главным действующим лицом в стремлении Европы стать первым климатически нейтральным континентом, заявил премьер-министр Кирьякос Мицотакис во время открытия фотоэлектрического парка мощностью 10 МВт компанией R-Energy 1, которое состоялось 14 сентября в регионе Коринфия.

Греция Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

«Наш долг обеспечить, чтобы мы не передали нашим детям планету, которая буквально разрушена. Это не просто национальный долг или европейский долг, это глобальный долг», — подчеркнул премьер-министр.

По его словам, в 2050 году Европа станет первым климатически нейтральным континентом и он стремится к тому, чтобы Греция стала главным действующим лицом этого процесса, «а не просто последователем в этом очень большом усилии».

Комментируя инвестиции в фотоэлектрический парк, который был открыт в Коринфии в тот день, он сказал, что местные общины полностью осознают преимущества, среди которых «доступ к более дешевой электроэнергии, компенсационным льготам и новым рабочим местам, будь то в строительстве или в обслуживании». Говоря о значении возобновляемых источников энергии, Мицотакис отметил, что правительство «настаивает на модернизации рамок пространственного планирования для возобновляемых источников энергии, а также на открытии новых возможностей, новых задач, таких как морские ветряные электростанции, которые позволяют нам воспользоваться очень богатым потенциалом ветра, которым мы обладаем над нашими морями».

Наконец, премьер-министр заявил, что потребители энергии не будут нести основную тяжесть глобального повышения цен на природный газ, «потому что частью политики защиты граждан является защита их от колебаний цен на энергоносители».