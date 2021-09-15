Афины , 15 сентября, 2021, 19:31 — ИА Регнум. Греция станет главным действующим лицом в стремлении Европы стать первым климатически нейтральным континентом, заявил премьер-министр Кирьякос Мицотакис во время открытия фотоэлектрического парка мощностью 10 МВт компанией R-Energy 1, которое состоялось 14 сентября в регионе Коринфия.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Греция

«Наш долг обеспечить, чтобы мы не передали нашим детям планету, которая буквально разрушена. Это не просто национальный долг или европейский долг, это глобальный долг», — подчеркнул премьер-министр.

По его словам, в 2050 году Европа станет первым климатически нейтральным континентом и он стремится к тому, чтобы Греция стала главным действующим лицом этого процесса, «а не просто последователем в этом очень большом усилии».

Комментируя инвестиции в фотоэлектрический парк, который был открыт в Коринфии в тот день, он сказал, что местные общины полностью осознают преимущества, среди которых «доступ к более дешевой электроэнергии, компенсационным льготам и новым рабочим местам, будь то в строительстве или в обслуживании». Говоря о значении возобновляемых источников энергии, Мицотакис отметил, что правительство «настаивает на модернизации рамок пространственного планирования для возобновляемых источников энергии, а также на открытии новых возможностей, новых задач, таких как морские ветряные электростанции, которые позволяют нам воспользоваться очень богатым потенциалом ветра, которым мы обладаем над нашими морями».

Наконец, премьер-министр заявил, что потребители энергии не будут нести основную тяжесть глобального повышения цен на природный газ, «потому что частью политики защиты граждан является защита их от колебаний цен на энергоносители».