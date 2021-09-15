Мурманск, 15 сентября, 2021, 19:15 — ИА Регнум. В Мурманской области с начала пандемии провели 1 125 760 тестов на COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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«Ежедневно анализируется около 2000 проб. Это важно для того, чтобы обеспечить должную выявляемость коронавирусной инфекции в регионе. С помощью смс-информирования результаты теста получили более 355 тысяч человек», — отметили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Мурманской области выявили 142 новых случая заболевания ковидом. На лечении находятся 14 338 пациентов.