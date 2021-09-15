Лондон, 15 сентября, 2021, 19:03 — ИА Регнум. Освобождённый от должности главы МИД Британии Доминик Рааб станет министром юстиции в новом правительстве Бориса Джонсона, сообщает 15 сентября канцелярия главы британского премьер-министра.

Number 10 Доминик Рааб

Кроме того, Рааб займёт одну из высших британских государственных должностей — лорда-канцлера, а также пост заместителя главы правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, новым главой МИД Британии стала Элизабет Трасс, ранее занимавшая пост министра внешней торговли.

Напомним, оппозиция подвергла Рааба резкой критике за уход в отпуск во время эвакуации британского военного контингента из Афганистана.