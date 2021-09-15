Лос-Анджелес, США, 15 сентября, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Актёр Норм МакДональд завершил свою часть съёмок в сериале «Орвилл». Об этом 15 сентября сообщает портал Deadline.

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Пока нет информации о том, в каких эпизодах появится его персонаж Яфет («желатиновый» инопланетянин, являющий членом экипажа). Фотографии скульптурной основы существа, которая используется на съёмочной площадке, в марте 2021 года выложил в сеть продюсер проекта Том Константино.

https://twitter.com/TomCostantino/status/1373047638354927616

Напомним, сериал «Орвилл» представляет собой пародию на «Звёздный путь», реализацией проекта руководит актёр, режиссёр, аниматор и сценарист Сет Макфарлейн. Это шоу телеканал Fox показывает с 10 сентября 2017 года.