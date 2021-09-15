Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 15 сентября, 2021, 18:55 — ИА Регнум. Из аэропорта Новый Уренгой (ЯНАО) в Челябинск запускает авиарейсы компания Red Wings. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Anna Zvereva Самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings

Прямые рейсы с 25 сентября 2021 года запланированы дважды в неделю, по четвергам и субботам, на воздушных судах Sukhoi Superjet 100. Время полёта составит 2 часа 30 минут.

Рейсы Red Wings по маршруту Новый Уренгой — Челябинск будут субсидироваться из федерального бюджета. Уточнить стоимость билетов можно на сайте перевозчика, а также в авиакассах аэропорта.