Липецк, 15 сентября, 2021, 18:54 — ИА Регнум. В Московской области был задержан 36-летний фигурант уголовного дело об изнасиловании несовершеннолетней школьницы в Липецке. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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По данным следствия, в июле 36-летний мужчина в машине изнасиловал 14-летнюю школьницу. В полицию обратилась мать девочки. Было возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». Подозреваемый сбежал из Липецкой области и был объявлен в розыск.

Мужчину задержали на территории Московской области и доставили в Липецк. Решается вопрос о заключении его под стражу. Установлено, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за вымогательство, разбой и незаконный оборот наркотиков.