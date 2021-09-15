Тамбов, 15 сентября, 2021, 18:53 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 15 сентября посетил Знаменский район, где обсудил вопросы социально-экономического развития села и ход национальных проектов с представителями местного самоуправления, бизнеса, общественности,сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Губернатор Тамбовской области Александр Никитин обсудил вопросы развития села в Знаменском районе

По итогам встречи губернатор дал ряд поручений, сделав особый акцент на решении социальных вопросов. Среди них — возможность строительства водопровода на одном из центральных участков поселка Знаменка в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» в 2022 году.

Также поручено включить ремонт автомобильной дороги до деревни Михайловка Кузьминского сельсовета и участка автодороги регионального значения Каспий — Кариан — Токаревка — Дуплято-Маслово — Воронеж — Тамбов от села Новознаменка до федеральной трассы «Воронеж-Тамбов» в государственную программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области».

Александр Никитин согласился с предложением депутатов Знаменского районного совета народных депутатов о необходимости оформления в муниципальную собственность бесхозяйных объектов газоснабжения с дальнейшим обеспечением содержания этих объектов в целях безопасной эксплуатации.

Проблема сельской глубинки — кадровый вопрос в сферах культуры и спорта. От этого зависит не только досуг молодежи, но и привлекательность села в целом. Поэтому губернатор поручил руководителям профильных управлений области подготовить предложения о мерах по привлечению молодых специалистов в учреждения культуры и спорта.