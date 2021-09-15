Ставрополь, 15 сентября, 2021, 18:53 — ИА Регнум. В Ставропольском крае попал под уголовное преследование за взятку судья Георгиевского районного суда Вадим Петров. Уголовное дело против него возбудил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщили 15 сентября в пресс-службе СКР.

Tvoygorodpskov.ru Взятка

Как установило следствие, в октябре 2020 года судье дали взятку за назначение менее серьезного наказания одному из подсудимых. Петрова задержали после передачи денежных средств его адвокатом. Известно, что мужчину обвиняли в участии в преступном сообществе и вымогательстве.

Задержание судьи произвели сотрудники ФСБ, а расследование уголовного дела поручено первому отделу по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Ставропольскому краю.