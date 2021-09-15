Сыктывкар, 15 сентября, 2021, 18:51 — ИА Регнум. Жительница Сыктывкара пожаловалась на работу детской республиканской больницы — женщина не смогла проехать на территорию медучреждения с ребенком, у которого было подозрение на перелом ноги.

УФССП по ЯО Больница

Как пишет БНК, инцидент произошел вечером 14 сентября. Женщине не открыли ворота и ей пришлось буквально переносить 11-летнего сына через территорию больницы. Ребенку наложили гипс, а на вопрос о транспортировке ребенка до автомобиля врачи, по словам сыктывкарки, ответили: «Мы вам оказали первую помощь, а дальше — ваши проблемы».

Использовать стоящую в коридоре инвалидную коляску медики запретили — она, по их словам, предназначена для использования внутри здания.

В минздраве Коми БНК пояснили, что въездные ворота относятся к территории перинатального центра. Они открыты каждый день до 18:00. После этого доступ ограничивают в связи с антитеррористическими мерами. Исключение — скорые, которые пропускают в автоматическом режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в рязанской больнице дошкольнице отказали в медпомощи из-за просроченного бинта.