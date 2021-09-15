Москва, 15 сентября 2021, 18:51 — REGNUM Россия была в какой-то момент на грани потери государственности, превращения в вассала США. Такой сценарий остановил президент РФ Владимир Путин.
Об этом сообщил 15 сентября американский режиссер Оливер Стоун в интервью «России 24». По его словам, финансовые власти США «решили, что Россию надо захватить, завладеть бизнесом».
По словам американского режиссёра, в итоге пострадал бы весь мир, а США стали бы настоящим тираном, обретя «слишком много власти». Он добавил, что необходим баланс, не должно быть американского всевластия.
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