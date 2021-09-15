Москва, 15 сентября, 2021, 18:51 — ИА Регнум. Россия была в какой-то момент на грани потери государственности, превращения в вассала США. Такой сценарий остановил президент РФ Владимир Путин.

Kinopoisk.ru Постер фильма Оливера Стоуна «Путин»

Об этом сообщил 15 сентября американский режиссер Оливер Стоун в интервью «России 24». По его словам, финансовые власти США «решили, что Россию надо захватить, завладеть бизнесом».

Оливер Стоун «Появились все эти олигархи, Путин стал этому противостоять, защищать страну. Если бы не он, Россия была бы уничтожена, превратилась бы в вассала Америки».

По словам американского режиссёра, в итоге пострадал бы весь мир, а США стали бы настоящим тираном, обретя «слишком много власти». Он добавил, что необходим баланс, не должно быть американского всевластия.