Тамбов, 15 сентября, 2021, 18:48 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 15 сентября, в ходе рабочего визита в Рассказовский район обсудил вопросы развития АПК и инвестиций в аграрный сектор экономики, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин побывал в Рассказовском районе

Рабочий визит в Рассказовский район тамбовский губернатор Александр Никитин начал с посещения крупного свиноводческого комплекса «РАСК», который является одним из главных бюджетообразущих предприятий района.

Руководитель предприятия Николай Йепсен рассказал о развитии комплекса, социальной поддержке сотрудников, о принятых мерах по улучшению экологической обстановки вокруг предприятия. «РАСК» реализовал 16 тысяч тонн мяса свинины в 2020 году, план на этот год — 18 тысяч тонн. В настоящее время практически готов проект по увеличению мощности предприятия в два раза, осталось пройти экологическую экспертизу.

Губернатор поинтересовался, как предприятие решило проблему с распространением запаха свиного навоза, которая на протяжении нескольких лет беспокоит всех рассказовцев. Ему ответила, что это удалось сделать благодаря усовершенствованиям лагун для хранения навоза, новой технологии внесения органического удобрения в почву и изменению системы охлаждения и вентиляции в свиноводческих помещениях.

Николай Йепсен также рассказал, что предприятие организовало социальный фонд, из которого помогает ремонтировать сельские дороги, оказывает поддержку местной школе и детским садам, куда ходят дети сотрудников.

Александр Никитин поинтересовался результатами участия предприятия в нацпроекте «Производительность труда». Работники комбикормового производства рассказали, что удалось увеличить объем переработки зерна в час с 12 до 17,5 тонн в час.

ООО «Рассказовское» является работодателем для 170 человек, которые трудятся в полях и на фермах. Это одно из крупнейших предприятий в экономике района, где осуществляют деятельность 258 субъектов. Побывав в хозяйстве, глава региона Александр Никитин обратил внимание на большие объемы инвестиций в материально-техническую базу и технологии. Ежегодно увеличивается поголовье: сегодня это 360 голов крупного рогатого скота и почти 300 овец. В этом году введена в эксплуатацию система орошения с применением дождевальной техники на полях поливной площадью 288 га. Губернатор убедился, что элеваторный комплекс мощностью хранения 60 тысяч тонн зерна в год наполняется новым урожаем.

«На Тамбовщине в последние годы появилось много перерабатывающих предприятий, что укрепило экономику региона. Радует, что зарплаты на этих предприятиях выше среднеобластного уровня — более 40 тысяч рублей», — отметил Александр Никитин.

По созданию условий для инвестиций Рассказовский район занимает девятое место среди 30 муниципалитетов области. На его территории сформировано восемь инвестиционных площадок. За последние два года две из них предоставлены в аренду главам КФХ, специализирующимся на животноводстве. Поголовье крупного рогатого скота увеличилось по отношению к аналогичному периоду 2020 году на 42%. Прогноз по объему инвестиций в основной капитал на 2021 год составляет более 2 млрд рублей (110% к уровню 2020 года).

В октябре в селе Платоновка будет открыто перерабатывающее предприятие ООО «Гелиос». Это производство быстрозамороженных овощей: лука, моркови, свеклы, капусты перца, цуккини, кабачков. Сейчас ведется монтаж оборудования. Планируемые производственные мощности — переработка 10 тысяч тонн сырья. Количество рабочих мест на первом этапе — 52 человека, к середине 2022 года — 100 человек.

Глава региона Александр Никитин осмотрел площадку и обещал содействовать реализации совместных проектов с сельхозпроизводителями области и Мичуринским аграрным университетом.