Душанбе, 15 сентября, 2021, 18:47 — ИА Регнум. Участники состоявшегося 15 сентября в Душанбе заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности обсудили ситуацию в Афганистане «в контексте вызовов и угроз, возникающих для государств-членов ОДКБ после поспешного ухода войск Западной коалиции и смены власти в этом государстве». Об этом проинформировала пресс-служба МИД Белоруссии.

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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей принял участие в мероприятиях и заявил такую позицию: «Акцентировал усугубление системного кризиса международных отношений, углубление политической нестабильности и нарастание противоречий и военно-политической конфронтации между основными центрами силы. Выразил обеспокоенность продолжающейся деградацией международных инструментов в области контроля над вооружениями и мер укрепления доверия и безопасности».

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Делегация Армении представила приоритетные направления деятельности ОДКБ на период своего председательства в организации в 2021—2022 годах. Также были приняты заявления министров иностранных дел государств-членов ОДКБ о положении в Афганистане, о коллективных усилиях по урегулированию кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке, о подтверждении приверженности принципам Устава ООН и укреплении сотрудничества по обеспечению их неукоснительного соблюдения, о координации совместных усилий в сфере информационной безопасности, включая противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в террористических и других преступных целях, а также о 30-летии СНГ и 20-летии ШОС.

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«Участниками совместного заседания также был одобрен ряд документов по актуальным вопросам функционирования и развития ОДКБ, которые были переданы на рассмотрение сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ», — сказано в официальном сообщении.

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