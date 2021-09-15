Салехард, 15 сентября, 2021, 18:47 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлен 91 новый случай заражения коронавирусом. При этом 12 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 15 сентября региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 93 случая.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 15 сентября 49 036 заражений коронавирусом. Выздоровели 47 238 человек, 653 пациента с COVID-19 скончались (на два человека больше, чем днём ранее).