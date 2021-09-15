Великий Новгород, 15 сентября, 2021, 18:46 — ИА Регнум. Меры поддержки в семьях с детьми должны получать оба родителя. Такое мнение высказала уполномоченный при президенте по правам ребенкаАнна Кузнецова в ходе встречи с многодетными семьями в рамках рабочей поездки в Новгородскую область. Как передает пресс-служба партии «Единая Россия», речь идет, в частности, о социальном контракте и бесплатном проезде на общественном транспорте. Сейчас такие льготы может получить только один из родителей.

Educateur-rouen.fr Многодетная семья

«Это очень хорошее предложение», — сказала детский омбудсмен, комментируя прозвучавшее на встрече предложение предоставить возможность заключения социального контракта обоим родителям в семье в случае, если они остались без работы.

«У нас есть такая парадигма, что, когда разрабатывается подобного рода мера для семьи, то только один из ее членов может получить эту меру. Это касается в том числе и многодетных семей: один родитель имеет право ездить бесплатно, а второй — нет. На данный момент в результате применения этих мер становится понятно, что их нужно дорабатывать. Я считаю, что это очень хорошая инициатива, нужно с ней выходить. Мы готовы поддержать ее», — сказала Анна Кузнецова.

В случае с социальным контрактом речь может идти о разных способах помощи, отметил в свою очередь губернатор Новгородской области Андрей Никитин. «Нельзя делить одну сумму на две задачи — мама должна работать, а папа нет? Мы готовы поддержать, сможем предложить это через партийные инструменты», — сказал он.