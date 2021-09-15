Тамбов, 15 сентября, 2021, 18:44 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 15 сентября, проинспектировал готовность отделений дневного пребывания для инвалидов старше 18 лет и пожилых тамбовчан, которые вскоре будут открыты на базе геронтологического центра в Тамбове, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин проинспектировал готовность отделений для инвалидов

Власти заявляют, что создаваемые дневные отделения для инвалидов — явление уникальное для Тамбовской области. Их появление стало возможным благодаря реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Глава администрации области Александр Никитин оценил готовность обновленного геронтологического центра к открытию. Центр будет реализовывать программы присмотра, социализации и ухода за пожилыми людьми с когнитивными нарушениями. Специалисты будут использовать в своей работе технологии восстановления памяти с помощью воспоминаний, что поможет вернуть к обычной жизни пожилых тамбовчан.

Здесь будет почти как дома, говорится в сообщении. Специалисты постарались воссоздать уютный интерьер с привычными пожилым людям вещами: диванчиками, столами, торшером и даже фарфоровыми статуэтками. На кухне постояльцы смогут готовить еду. Есть комнаты отдыха и релаксации, столовая, кабинет психолога и даже «Горсад», где бабушки и дедушки смогут потренироваться на вело‑ и автосимуляторах. Такие тренажеры помогут восстановить двигательные функции, координацию движений, устойчивость.

Губернатор Александр Никитин пообщался с 92-летним ветераном Владимиром Васильевичем Ширяевым. Он полон сил и с нетерпением ждёт открытия дневного отделения.

К открытию готовятся и близкие будущих постояльцев. Они поблагодарили губернатора за реализацию проекта, отметив, что открытие отделения важно не только для пожилых людей, но и для их семей. Это даст родственникам возможность не только полноценно работать, но и просто отдохнуть от бытовых проблем, пока их пожилые родные будут под присмотром сотрудников отделения.

Губернатор Александр Никитин увиденным остался доволен.

«Я приятно удивлен тем, что сделано. В новых отделениях созданы все необходимые условия для людей. У них будет возможность получить здесь социально-медицинские, реабилитационные услуги. На реконструкцию помещений в рамках регионального проекта было выделено около 50 млн рублей», — сказал Александр Никитин.

В соседнем крыле центра расположено дневное отделение для инвалидов от 18 лет и старше. Им будут предоставлять реабилитационные и абилитационные услуги по индивидуальной программе.

Отделение для инвалидов предложит своим посетителям технологии, которые будут способствовать приобретению или восстановлению утраченных во время болезни бытовых навыков самообслуживания.

Кухонный гарнитур изготовлен с учетом особенностей будущих постояльцев. Учтены размер и высота шкафов, приобретены специальные приспособления, с помощью которых люди с ограниченными возможностями здоровья смогут легко обращаться с кухонной утварью. Также специалисты помогут им обучиться работе на компьютере, изучить информационные технологии. Для перенесших инсульты и инфаркты людей подготовлена специальная программа по лечебной физкультуре.

В студиях постояльцы будут заниматься арт-терапией различных направлений: от музыки и рисования до изготовления изделий на гончарном круге.

Дневные отделения планируют ввести в эксплуатацию осенью 2021 года. Реконструкция почти завершена, выполнено более 90% запланированных работ. Площадь реконструируемых помещений составляет 904 кв метров. Скоро отделения дооснастят мебелью и необходимым оборудованием.

Работа отделений будет организована ежедневно в течение 6 рабочих дней в две смены: с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00. Постояльцев будут доставлять сюда специальным транспортом. Тамбовчане смогут обслуживаться согласно индивидуальному плану предоставления социальных услуг два раза в неделю на протяжении трех месяцев. Отделения смогут принимать 80 человек в день и около 960 человек в год.

В дальнейшем планируется сделать Геронтологический центр ресурсным центром по распространению таких технологий по всей области. В 2022 году отделения дневного пребывания с аналогичным функционалом планируется открыть в Мичуринске, Ржаксе, Рассказове, Кирсанове, Уварово, Моршанске. В Тамбове планируется открытие геронтологических групп в формате шаговой доступности от места жительства.