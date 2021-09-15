Брюссель, 15 сентября, 2021, 18:43 — ИА Регнум. Руководство Белоруссии направляет потоки нелегальных мигрантов в Евросоюз с целью его дестабилизации. Об этом 15 сентября в Европарламенте заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен

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«Режим в Белоруссии… буквально подталкивал людей к границе. Речь идёт о гибридной атаке, нацеленной на дестабилизацию Европы. Мы не будем это терпеть», — сообщила фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте.

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Как сообщает «Интерфакс», она также заверила в продолжении помощи Евросоюза своим прибалтийским членам в решении проблемы наплыва нелегальных мигрантов из Белоруссии.

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