Ангелина Потеряйко, 15 сентября 2021, 19:58 — REGNUM Предстоящий саммит ООН по климату COP26 может быть ознаменован расколом мнений по поводу единого сценария перехода глобальной экономики на зеленые рельсы по сценарию ЕС и США. Одной из причин этого станет недостаточное финансирование климатических программ со стороны богатых стран мира и нехватка вакцин в беднейших странах глобального Юга.
Об этом, в частности, свидетельствуют слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, обращенные к Евросоюзу 15 сентября 2021 года. Она завила, что Соединенным Штатам и другим богатым странам необходимо ликвидировать разрыв в финансировании борьбы с изменением климата, чтобы повысить шансы на успех на саммите ООН по климату COP26 в ноябре 2021 года. Как ни странно, именно сейчас, когда до саммита остаются считанные недели, председатель Еврокомиссии признала особый долг крупных экономик перед наименее развитыми и наиболее уязвимыми странами.
Климатическое финансирование и в самом деле имеет ключевое значение, поскольку развивающиеся страны в наименьшей степени могут справиться с теми климатическими обязательствами, которые на них пытаются возложить развитые страны. Но адепты зеленого курса видят финансирование не как помощь, а как инструмент продвижения западных зеленых технологий на рынки развивающихся стран и стран с переходной экономикой, включая Россию.
Тем не менее развитые страны не торопятся с выполнением обещания по выделению развивающимся $100 млрд в год на переход к низкоуглеродным технологиям. Из этой суммы ЕС обещал выделять по $25 млрд ежегодно. Он старается сдержать данное обещание, добавив к этой сумме еще $4 млрд до 2027 года.
Судя по выступлению фон дер Ляйен, тормозят процесс вливания глобальных зеленых инвестиций в декарбонизацию и биоразнообразие планеты США и некоторые другие партнеры.
Таким образом, ЕС опасается, что COP26 потерпит неудачу, и развивающийся мир предложит свои условия зеленого курса, не соответствующие планам его идеологов. Некоторые страны — Индия, Россия и Китай — уже высказывают критическую оценку климатическим инициативам ЕС, включая введение трансграничного углеродного налога, и настаивают на своих сценариях борьбы с глобальным потеплением.
Настроение организаторам COP26 может также испортить Зелёный континент, но уже по другой причине. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил факт, что его страна вынудила Великобританию отказаться от ключевых климатических обязательств в их двустороннем торговом соглашении. Министр ресурсов Австралии Кейт Питт и вовсе назвал ООН «инородным телом», которое должно заниматься своими делами. Эта фраза прозвучала в ответ на обвинения Австралии со стороны ООН в климатическом бездействии. Более того, Австралия активно поддерживает развитие угольной промышленности. Правительство Австралии заявило 6 сентября 2021 года, что собирается продолжать добывать и экспортировать уголь и после 2030 года, несмотря на предупреждение представителя ООН по климату, что отказ от утилизации ископаемого топлива нанесет ущерб национальной экономике Австралии.
Еще одним климатическим «отступником» может стать Китай. Эксперты утверждают, что Китай откажется принять дополнительные обязательства по сокращению выбросов углерода, несмотря на давление со стороны США и Великобритании во время недавних визитов высокопоставленных посланников по вопросам климата из этих стран. В частности, Китай отклонил призыв посланника США Джона Керри усилить свои цели по сокращению выбросов в преддверии саммита COP26, заявив, что климат нельзя отделить от более широкого кризиса отношений между двумя странами. Китай также может добиваться освобождения своих товаров от европейского трансграничного углеродного налога и подтолкнуть более богатые страны к выполнению финансовых обязательств перед развитыми странами.
Таким образом, успешности саммита угрожает несколько факторов, которые организаторам конференции так и не удалось нивелировать. Да и было ли это возможно, если зеленая повестка носит скорее характер шантажа, нежели реальной заботы о населении планеты и окружающей среде?