15 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

Климатическому саммиту ООН COP26 грозит провал в переговорах по ключевым вопросам — трансграничный углеродный налог, условия финансирования и ускорение сроков декарбонизации развивающихся стран. Пока на роль главных отступников претендуют Австралия, Китай и, как ни странно, США

Ангелина Потеряйко, , 19:58 — REGNUM Предстоящий саммит ООН по климату COP26 может быть ознаменован расколом мнений по поводу единого сценария перехода глобальной экономики на зеленые рельсы по сценарию ЕС и США. Одной из причин этого станет недостаточное финансирование климатических программ со стороны богатых стран мира и нехватка вакцин в беднейших странах глобального Юга.

Урсула фон дер Ляйен Europa.eu

Об этом, в частности, свидетельствуют слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, обращенные к Евросоюзу 15 сентября 2021 года. Она завила, что Соединенным Штатам и другим богатым странам необходимо ликвидировать разрыв в финансировании борьбы с изменением климата, чтобы повысить шансы на успех на саммите ООН по климату COP26 в ноябре 2021 года. Как ни странно, именно сейчас, когда до саммита остаются считанные недели, председатель Еврокомиссии признала особый долг крупных экономик перед наименее развитыми и наиболее уязвимыми странами.

Климатическое финансирование и в самом деле имеет ключевое значение, поскольку развивающиеся страны в наименьшей степени могут справиться с теми климатическими обязательствами, которые на них пытаются возложить развитые страны. Но адепты зеленого курса видят финансирование не как помощь, а как инструмент продвижения западных зеленых технологий на рынки развивающихся стран и стран с переходной экономикой, включая Россию.

Тем не менее развитые страны не торопятся с выполнением обещания по выделению развивающимся $100 млрд в год на переход к низкоуглеродным технологиям. Из этой суммы ЕС обещал выделять по $25 млрд ежегодно. Он старается сдержать данное обещание, добавив к этой сумме еще $4 млрд до 2027 года.

Винсент Ван Гог. Угольная баржа. 1888

Судя по выступлению фон дер Ляйен, тормозят процесс вливания глобальных зеленых инвестиций в декарбонизацию и биоразнообразие планеты США и некоторые другие партнеры.

Таким образом, ЕС опасается, что COP26 потерпит неудачу, и развивающийся мир предложит свои условия зеленого курса, не соответствующие планам его идеологов. Некоторые страны — Индия, Россия и Китай — уже высказывают критическую оценку климатическим инициативам ЕС, включая введение трансграничного углеродного налога, и настаивают на своих сценариях борьбы с глобальным потеплением.

Настроение организаторам COP26 может также испортить Зелёный континент, но уже по другой причине. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил факт, что его страна вынудила Великобританию отказаться от ключевых климатических обязательств в их двустороннем торговом соглашении. Министр ресурсов Австралии Кейт Питт и вовсе назвал ООН «инородным телом», которое должно заниматься своими делами. Эта фраза прозвучала в ответ на обвинения Австралии со стороны ООН в климатическом бездействии. Более того, Австралия активно поддерживает развитие угольной промышленности. Правительство Австралии заявило 6 сентября 2021 года, что собирается продолжать добывать и экспортировать уголь и после 2030 года, несмотря на предупреждение представителя ООН по климату, что отказ от утилизации ископаемого топлива нанесет ущерб национальной экономике Австралии.

Аркадий Лурье. Китайский домик. 1970-е

Еще одним климатическим «отступником» может стать Китай. Эксперты утверждают, что Китай откажется принять дополнительные обязательства по сокращению выбросов углерода, несмотря на давление со стороны США и Великобритании во время недавних визитов высокопоставленных посланников по вопросам климата из этих стран. В частности, Китай отклонил призыв посланника США Джона Керри усилить свои цели по сокращению выбросов в преддверии саммита COP26, заявив, что климат нельзя отделить от более широкого кризиса отношений между двумя странами. Китай также может добиваться освобождения своих товаров от европейского трансграничного углеродного налога и подтолкнуть более богатые страны к выполнению финансовых обязательств перед развитыми странами.

Таким образом, успешности саммита угрожает несколько факторов, которые организаторам конференции так и не удалось нивелировать. Да и было ли это возможно, если зеленая повестка носит скорее характер шантажа, нежели реальной заботы о населении планеты и окружающей среде?