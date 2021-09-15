Екатеринбург, 15 сентября, 2021, 18:55 — ИА Регнум. В Екатеринбурге признали виновным жителя Сургута Нарбека О. в финансировании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

Было установлено, что обвиняемый переводил деньги боевику запрещённой в России террористической группировки, орудующей в Сирии. Центральный окружной военный суд приговорил гражданина к двум годам колонии общего режима.

Мужчину, которому переводились деньги, подозревают в участии в террористической группировки и организации финансирования терроризма. Заведено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года в Екатеринбурге уничтожили трёх террористов.

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