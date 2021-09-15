Минск, , 18:38 — REGNUM Белорусские СМИ опубликовали сообщение о прекращении сотрудничества British American Tobacco с крупнейшим белорусским производителем табачной продукции — государственным ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман». Журналисты и оппозиционные активисты ссылаются на опубликованное 14 сентября заявление западной компании.

Сигареты

Со ссылкой на BAT сообщается, что компания приостанавливает транзакции с белорусским госпредприятием, а также прекращает его аудит. При этом стратегический партнёр лидера белорусского табачного рынка продолжит «внимательно следить» за ситуацией в Белоруссии с возможностью принятия новых «ответных мер».

В минском офисе F.E. British American Tobacco Trading Company корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что видели многочисленные публикации со ссылкой на заявление BAT, однако отказались подтверждать или опровергать содержащуюся в этих заявлениях информацию. По словам специалиста по связям с общественностью, к вечеру 15 сентября минское представительство компании опубликует специальный пресс-релиз с изложением официальной позиции по проблеме, успевшей получить широкий общественный резонанс.

Аналогичный ответ корреспондент ИА REGNUM получил и от представителей ГТФ «Неман». Они также отказались опровергать либо подтверждать достоверность информации о прекращении сотрудничества мирового лидера по производству табачной продукции с ведущим белорусским профильным госпредприятием.

Напомним, в 2020 году пограничники Польши и Литвы неоднократно констатировали резкий рост объёма контрабанды из Белоруссии табачной продукции белорусского производства. Как правило, это были сигареты нижнего ценового сегмента ГТФ «Неман». Объёмы и формы контрабанды указывали на хорошую организацию таких поставок, использующую большие финансовые средства и обладающую связями на госпредприятиях и в госструктурах Белоруссии. С августа 2021 года ГТФ «Неман» находится под действием западных санкций.

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