Луганск, 15 сентября, 2021, 18:36 — ИА Регнум. Руководители Луганской и Донецкой Народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин поставили свои подписи под текстом договора о создании единой таможенной территории и экономической интеграции ДНР и ЛНР, сообщает 15 сентября агентство «Луганскинформцентр».

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По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, это «знаковый день для наших республик».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили о завершении синхронизации законодательства двух республик для создания единого экономического и таможенного пространства.