Сыктывкар, 15 сентября, 2021, 18:32 — ИА Регнум. В Сыктывкаре начнут укладывать асфальт с крупной фракцией, его слой увеличится как минимум на сантиметр. Об этом заместитель руководителя администрации столицы Коми Александр Можегов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kostromavtodor.ru Укладка асфальта

«В 2016 году было принято решение на использование щебеночно-мастичного асфальта ЩМА-15. Была цель — уменьшить количество дефектов и трещин. Считалось, что ЩМА-15, при наличии определенных вяжущих веществ, использованных при формировании массы — битума, будут самозалечиваться, самозатягиваться, но этого не произошло», — заявил Можегов.

В новой смеси щебень будет иметь не менее 20 мм, а верхний слой будет составлять не менее 6 см, тогда как слой ЩМА-15 по нормативам должен составлять 3−5 см.

«Это будет лучше, качественнее, но и дороже», — пояснил спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году по рнацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Коми должны отремонтировать 33,16 км трасс, в том числе 19,150 км регионального или межмуниципального значения.