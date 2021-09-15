Тбилиси, , 18:30 — REGNUM Утверждение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что «Вион Грузия» (бренд «Билайн») передал данные абонентов партии экс-премьер-министра республики Георгия Гахарии «За Грузию», — это ложь, сообщает 15 сентября сотовый оператор.

Ложь Цитата из м/ф «Исполнение желаний». реж. Зинаида Брумберг, Валентина Брумберг. 1957. СССР

Компания заявила, что не занимается политической деятельностью и что безопасное хранение связанной с абонентами информации обеспечивает внедрённая в «Билайн» узаконенная в Грузии ведущая технология. Слова Саакашвили компания квалифицировала как «полную ложь».

Напомним, ранее Саакашвили в Facebook написал, будто бы «российская компания «Билайн» из своего грузинского филиала передала весь список абонентов партии экс-премьера страны Георгия Гахарии «За Грузию». Он заявил, что «Билайн» «полностью контролируется» ФСБ.

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