Минск, , 18:27 — REGNUM Официальный Минск констатирует поступательное развитие сотрудничества с Зимбабве «во всех сферах». Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко Шилов Иван

Александр Лукашенко поздравил президента Республики Зимбабве Эммерсона Мнангагву с днем рождения и «выразил убежденность, что совместными усилиями удастся в полной мере реализовать существующие возможности взаимодействия и определить новые перспективные направления сотрудничества», сказано в официальном сообщении.

«Трудно переоценить Ваш личный вклад в строительство и укрепление Республики Зимбабве, — сказано в послании Лукашенко зимбабвийскому коллеге. — Несмотря на временные сложности, вызванные мировой пандемией, страна остается примером политической стабильности и экономического прогресса».

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