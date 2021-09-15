Белград, , 18:54 — REGNUM Парламентские выборы в Сербии пройдут 3 и 17 апреля 2022 года. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич 15 сентября.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом Вучич отметил, что сербским властям хотелось бы, чтобы на этот раз в выборах приняли участие и оппозиционные партии, передает телеканал РТС.

Вучич также пожелал оппозиционным партиям удачи на следующих выборах и посоветовал хорошо подготовиться к ним.

Напомним, что парламентские выборы 2020 года сербская оппозиция бойкотировала. Поэтому было принято решение повторить выборы в 2022 году, когда в Сербии будут выбирать президента.