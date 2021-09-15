Белград, 15 сентября, 2021, 18:54 — ИА Регнум. Парламентские выборы в Сербии пройдут 3 и 17 апреля 2022 года. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич 15 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

При этом Вучич отметил, что сербским властям хотелось бы, чтобы на этот раз в выборах приняли участие и оппозиционные партии, передает телеканал РТС.

Вучич также пожелал оппозиционным партиям удачи на следующих выборах и посоветовал хорошо подготовиться к ним.

Напомним, что парламентские выборы 2020 года сербская оппозиция бойкотировала. Поэтому было принято решение повторить выборы в 2022 году, когда в Сербии будут выбирать президента.