Елец, Липецкая область, 15 сентября, 2021, 18:25 — ИА Регнум. В Липецкой области материальную помощь от социальной защиты получили пострадавшие при обрушении дома в поселке Солидарность Елецкого района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, на это для 13 собственников жилья выделено 260 тыс. рублей.

Tv-mig.ru Деньги

Эти средства пострадавшие получат на личные нужды в дополнение к выплатам из резервных фондов главы администрации Липецкой области и администрации Елецкого района. Выплаты от соцзащиты не могут быть списаны по задолженностям.

Семьи с детьми получили от чиновников школьные и канцелярские товары на каждого ребенка. Сотрудники центра социальной защиты населения по Елецкому району помогают пострадавшим в восстановлении утерянных документов, оформлении выплат, помогают получить необходимые лекарства. Также жильца дома получили сертификаты на приобретение постельных принадлежностей и продуктовые наборы.