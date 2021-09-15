Лондон, , 18:24 — REGNUM Новым главой МИД Британии станет министр внешней торговли Британии Элизабет Трасс, сообщает 15 сентября издание The Telegraph.

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По утверждению газеты, назначение уже состоялось и Трасс займёт место снятого с должности главы МИД Доминика Рааба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британские СМИ сообщили, что премьер-министр Британии Борис Джонсон намерен заменить главу МИД и министра образования.

При этом сообщалось, что Рааб может перейти в Министерство юстиции.

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