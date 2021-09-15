Челябинск, 15 сентября, 2021, 18:23 — ИА Регнум. В Челябинской области лидерами по вакцинации от коронавируса являются Магнитогорск, Кыштым и Верхнеуральский муниципальный район. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Цитата из вмдео на YouTube Вакцина «Спутник V»

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При этом в некоторых территориях пока нет даже 30% привитых. Среди аутсайдеров значатся Троицк, Златоуст и Еманжелинск.

Как сообщало ИА REGNUM, минздрав региона каждую неделю отчитывается о получении новых комплектов ковид-вакцины. Привиться можно в медицинских учреждениях и торговых центрах.