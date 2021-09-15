Ханты-Мансийск, 15 сентября, 2021, 18:22 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 148 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске (30 случаев), сообщает 15 сентября региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 149 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 15 сентября в Югре зарегистрировано 72 729 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 69 080 человек, 1086 пациентов с COVID-19 скончались (на два человека больше, чем днём ранее).