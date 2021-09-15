Вашингтон, , 18:15 — REGNUM Рабочую группу намерен создать Вашингтон по обмену передовыми военными технологиями с Лондоном и с Канберрой, пишет 15 сентября Politico.

Джо Байден и Борис Джонсон No 10 Downing Street

В Белом доме сообщили изданию, что сегодня, 15 сентября, соответствующий анонс сделает американский президент Джо Байден. Предположительно, эта структура получит название AUUKUS (Australia, United Kingdom, United States).

Под передовой информацией подразумеваются технологические достижения в области искусственного интеллекта, кибернетической и подводной систем. Кроме того, США и союзников интересуют возможности нанесения ударов с больших расстояний.

Одной из тем обсуждения в рамках рабочей группы станет ядерное оружие. Может упоминаться и фактор Китая.

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