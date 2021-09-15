Белгород, 9 мая, 2024, 22:39 — ИА Регнум. Вечером 9 мая над Белгородской областью российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали два беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«С 20:30 до 21:40 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — подтвердили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что дежурными средствами ПВО два украинских беспилотника были уничтожены над территорией Белгородской области.

Как передавало ИА Регнум, также 9 мая около 09:40 мск в небе над Белгородской областью сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата. В 10:40 силы ПВО уничтожили ещё два беспилотника ВСУ в небе над Белгородской областью.

В результате воздушной атаки ВСУ на Белгород ранним утром 9 мая пострадали 11 человек, шестерых госпитализировали. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в городе повреждены помещения 84 квартир в 26 многоквартирных домах, а также в одном частном жилом доме и на трёх хозяйственных объектах. Кроме того, в Белгороде под огнём ВСУ пострадали 53 автомобиля и линия газоснабжения.

В ночь на 9 мая средствами ПВО в регионах России было уничтожено несколько беспилотников и снарядов ВСУ, сообщало Минобороны. В частности, над Белгородской областью были уничтожены 15 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и один дрон.