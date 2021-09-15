Ухта, Коми, 15 сентября, 2021, 18:09 — ИА Регнум. В Ухте водитель иномарки сбила пешехода с ребенком. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городском управлении ГИБДД.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пешеходный переход

ЧП произошло 15 сентября в 11 часов на нерегулируемом пешеходному переходе. В результате ДТП пешеходы травмы различной степени тяжести, госпитализация им не потребовалась.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве автомобиль сбил 11-летнего подростка на электросамокате.