В Коми на «зебре» автомобиль сбил пешехода с ребёнком
Ухта, Коми, 15 сентября, 2021, 18:09 — ИА Регнум. В Ухте водитель иномарки сбила пешехода с ребенком. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городском управлении ГИБДД.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Пешеходный переход
ЧП произошло 15 сентября в 11 часов на нерегулируемом пешеходному переходе. В результате ДТП пешеходы травмы различной степени тяжести, госпитализация им не потребовалась.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве автомобиль сбил 11-летнего подростка на электросамокате.