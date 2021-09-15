Москва, 15 сентября, 2021, 18:06 — ИА Регнум. Законопроект о дополнительных гарантиях пенсионного обеспечения для выпускников школ, достигших 18 лет и получающих пенсию по потери кормильца, внесли в Госдуму парламентарии от «Единой России» во главе с первым вице-спикером Госдумы Андреем Турчаком, передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Предлагается продлить до 1 сентября срок выплаты страховых пенсий по случаю потери кормильца лицу, достигшему 18 лет и завершившему обучение в общеобразовательном учреждении в школе, до поступления его в другое учебное заведение.

Сейчас получатель пенсии по случаю потери кормильца, достигший 18 лет, в промежутке между окончанием обучения в школе и поступлением в другое учебное заведение остается без средств к существованию. Однако этот период для абитуриентов организаций среднего и особенно высшего профессионального образования является напряженным, может потребовать значительных усилий и времени, связанных с выбором образовательной организации, подготовкой и прохождением вступительных испытаний и так далее, отмечают авторы инициативы.

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