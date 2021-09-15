Ханты-Мансийск, 15 сентября, 2021, 18:05 — ИА Регнум. В Югре учёные Института археологии и этнографии (ИАЭТ, Новосибирск) обнаружили ряд артефактов, связанных с культом «небесного всадника» Мир-сусне-хума. Об этом сообщает «Интерфакс — Сибирь».

Археология

Небесный всадник в мифологии хантов и манси почитается как покровитель семьи. В числе находок археологической экспедиции лета 2021 года — богатырский шлем с символикой Мир-сусне-хума.

Шлем изготовлен в 1920-х годах из ткани, у него есть внутренний дополнительный карман, куда клали жертвенные деньги и где были обнаружены монеты начала ХХ века.

Часть находок передана в Музей Природы и Человека в Ханты-Мансийске, другая часть привезена в Новосибирск.