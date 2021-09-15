В Ярославле открыли адаптивный ФОК
Ярославль, 15 сентября, 2021, 18:04 — ИА Регнум. В Ярославле начал работу новый физкультурно-оздоровительный комплекс, в котором смогут заниматься и дети с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на правительство Ярославской области.
Новый адаптивный ФОК открылся на улице Дядьковская во Фрунзенском районе Ярославля. Общая площадь объекта более 5 тысяч квадратных метров. В новом здании будут заниматься более 350 детей, 140 из которых с ограниченными возможностями здоровья. В церемонии открытия комплекса принял участие губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
«Спортивный комплекс расположен в одном из самых динамично развивающихся и густонаселенных районов города. Это первый адаптивный центр, возведенный в рамках социальной программы «Газпром — детям». Уверен, что новый комплекс, оснащенный современным оборудованием и инвентарем, станет отличной спортивной базой для легкоатлетов и привлечет к занятиям физической культурой новых ребят, — отметил губернатор Дмитрий Миронов.
Новый ФОК включает в себя крытый легкоатлетический манеж с круговыми беговыми дорожками на 200 метров. Здесь смогут тренироваться легкоатлеты из городских и областных спортивных школ. Дополнительно спроектированы секторы для прыжков в высоту, с шестом, тройных прыжков, а также места для метаний ядра и диска. В ФОКе есть универсальный зал для мини-футбола, баскетбола и волейбола. Успехов спортсменам на новом месте пожелал олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Андрей Коваленко.
«Этот объект-символ современной социальной политики государства и ответственного бизнеса. Особенно радует, что новый спортивный центр будет приспособлен и для спортсменов с ограниченными возможностями. Но мне хотелось добавить: главное — строить не просто объекты, здания. Главное — это строить отношения с людьми, слышать их, учитывать их интересы. Чем лучше мы будем знать нужды людей, тем лучше будет работать власть и создавать лучшие условия для жизни», — заявил депутат Госдумы РФ Андрей Коваленко.
В настоящее время в Ярославской области ведется строительство еще трех физкультурно-оздоровительных комплексов — ФОК с бассейном и катком в Ярославле, универсальные залы в Переславле и Некоузском районе.