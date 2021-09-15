Ярославль, 15 сентября, 2021, 18:04 — ИА Регнум. В Ярославле начал работу новый физкультурно-оздоровительный комплекс, в котором смогут заниматься и дети с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на правительство Ярославской области.

Yarregion.ru На открытии нового ФОК

Новый адаптивный ФОК открылся на улице Дядьковская во Фрунзенском районе Ярославля. Общая площадь объекта более 5 тысяч квадратных метров. В новом здании будут заниматься более 350 детей, 140 из которых с ограниченными возможностями здоровья. В церемонии открытия комплекса принял участие губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

«Спортивный комплекс расположен в одном из самых динамично развивающихся и густонаселенных районов города. Это первый адаптивный центр, возведенный в рамках социальной программы «Газпром — детям». Уверен, что новый комплекс, оснащенный современным оборудованием и инвентарем, станет отличной спортивной базой для легкоатлетов и привлечет к занятиям физической культурой новых ребят, — отметил губернатор Дмитрий Миронов.

Yarregion.ru Здание ФОК

Новый ФОК включает в себя крытый легкоатлетический манеж с круговыми беговыми дорожками на 200 метров. Здесь смогут тренироваться легкоатлеты из городских и областных спортивных школ. Дополнительно спроектированы секторы для прыжков в высоту, с шестом, тройных прыжков, а также места для метаний ядра и диска. В ФОКе есть универсальный зал для мини-футбола, баскетбола и волейбола. Успехов спортсменам на новом месте пожелал олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Андрей Коваленко.

«Этот объект-символ современной социальной политики государства и ответственного бизнеса. Особенно радует, что новый спортивный центр будет приспособлен и для спортсменов с ограниченными возможностями. Но мне хотелось добавить: главное — строить не просто объекты, здания. Главное — это строить отношения с людьми, слышать их, учитывать их интересы. Чем лучше мы будем знать нужды людей, тем лучше будет работать власть и создавать лучшие условия для жизни», — заявил депутат Госдумы РФ Андрей Коваленко.

В настоящее время в Ярославской области ведется строительство еще трех физкультурно-оздоровительных комплексов — ФОК с бассейном и катком в Ярославле, универсальные залы в Переславле и Некоузском районе.