Белград, 15 сентября, 2021, 18:22 — ИА Регнум. Лидер сербского оппозиционного движения «Освобождение» Младжан Джорджевич 15 сентября представил план разрешения политического кризиса в Сербии.

Младжан Джорджевич

По его мнению, президент Александр Вучич незамедлительно должен подать в отставку как «главный ответственный за катастрофическое состояние в стране». Затем должно быть сформировано переходное правительство во главе со спикером парламента Ивицей Дачичем. Джорджевич уточнил, что в соответствии с конституцией Сербии должность исполняющего обязанности главы государства переходит к спикеру парламента, если президент не имеет возможности исполнять свои обязанности.

Оппозиционный политик, который в настоящее время находится с визитом в России, посчитал, что кандидатура Дачича на роль временного премьер-министра Сербии идеальна не только с точки зрения законодательства, но и потому, что «российские партнеры доверяют Дачичу как человеку, который мог бы руководить страной в переходный период».

«Несмотря на все его недостатки, Дачич сотрудничал и с Сербской прогрессивной партией, и с оппозицией, он пользуется доверием и на Востоке, и на Западе», — процитировал слова Джорджевича портал Nova S.

В свою очередь, говоря о плане Джорджевича, Ивица Дачич попросил не рассчитывать на него в попытках сместить Вучича или заставить его уйти в отставку. «Этого не будет никогда», — сказал Дачич.

Напомним, что в Сербии ведутся переговоры между властями и оппозицией по поводу условий проведения следующих парламентских выборов. Предыдущие выборы летом 2020 года оппозиция бойкотировала.